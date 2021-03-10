كندا: إعطاء 2.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في كندا حتى الآن 53ر2 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ75 ألفا و877 جرعة في اليوم. وعلى أساس هذا المعدل فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر عامين لتطعيم ما نسبته 75 بالمئة من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيمات قبل نحو 11 أسبوعا في البلاد.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 899 ألفا و175 إصابة إلى جانب 22 ألفا و302 حالة وفاة. ومضى حاليا عام وستة أسابيع على تسجيل أول إصابة في كندا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.