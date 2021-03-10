إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

أصيب شابين وربة منزل بمحافظة الشرقية، برش خرطوش وسحجات وكدمات فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات على أعمال الغرفة والحراسة بمدينة بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام وإخطار النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "على ص ع" 21 سنة، و" صلاح ر م" 18 سنة و"سعاد ر م" 21 سنة ربة منزل مصابين برش خرطوش سطحى وسحجات، وكدمات وبسؤالهم اتهموا شخصين من الأعراب بحدوث إصابتهم لخلافات على أعمال الغرفة والحراسة ناحية مصنع مكرونة بالمنطقة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار ضبط المتهمين.