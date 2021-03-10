السبت.. عرض فيلم «الفن شارعنا» فى سينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء السبت المقبل نادي السينما المستقلة للشباب، الذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.ويعرض الفيلم التسجيلي القصير"الفن شارعنا" للمخرجة نفرتاري جمال، كما يعرض عدد من الأفلام الروائية القصيرة وهى غني إخراج محمود خواجة، ضل ونور إخراج محمد ناصر، الترابيزة اللي في الآخر إخراج بسنت غنيمي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.