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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية ألمانية توفر 300 ألف وسيلة اختبار سريع لكورونا للشركات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن فينفريد كريتشمان، رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبرج الألمانية اليوم الأربعاء عن توفير حكومة الولاية لـ 300 ألف وسيلة اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا للشركات في الولاية الواقعة على الحدود مع فرنسا وسويسرا وللعاملين المتنقلين في هذه المنطقة الحدودية بين الولاية وفرنسا وسويسرا.

وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن استخدام مثل هذه الاختبارات يعد وسيلة مهمة للحماية من العدوى بفيروس كورونا ولاسيما في ظل وجود طفرات للفيروس.

وأضاف كريتشمان أن الأشخاص المعنيين يمكنهم بالفعل منذ أول فبراير الماضي إجراء الاختبار مجانا في عيادات أطباء العائلة أوالعيادات المخصصة للعلاج من كورونا أو الصيدليات أومراكز الاختبار التابعة للبلديات " لكن من المتوقع استمرار ارتفاع الطلب على إجراء الاختبار".

وأعرب كريتشمان عن اعتقاده بأن توفير إمكانيات إجراء الاختبار ازدادت أهميته نظرا لأن نحو 100 ألف من عابري الحدود والعاملين المتنقلين في المنطقة الحدودية بين ألمانيا وفرنسا وسويسرا تأثروا بشكل مباشر باستمرار قيود كورونا.

وحسب البيان الصادر، فإن هذه الوسائل للاختبار السريع للكشف عن كورونا مقدمة من احتياطي الطوارئ الموجود لدى الولاية ومن المنتظر ان تسهم هذه الوسائل بشكل مؤقت حتى نهاية مارس الجاري في تأمين حركة عبور الحدود من وإلى بادن فورتمبرج وفرنسا وسويسرا.

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