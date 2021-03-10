البنك المركزي يعلن معدلات التضخم

كشف البنك المركزي عن معدلات التضخم بنهاية فبراير 2021، مؤكدًا أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنسبة بلغت 0.2% بنهاية فبراير 2021.أكد البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.5 % نهاية فبراير الماضي، مقابل 4.3 % في نهاية يناير 2021.وأوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، استقر ليسجل معدلًا شهريًا بلغ 3.6% في نهاية فبراير 2021، مقابل 3.6% في نهاية يناير الماضي.وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية فبراير، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.2% في نفس الشهر من العام السابق، و0.5% نهاية يناير 2021.