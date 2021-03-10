باكستان: إغلاق المدارس لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع حالات كورونا

أعلنت باكستان إغلاق المدارس لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الأثنين القادم الموافق 15 مارس الحالي بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا مجددًا في البلاد.وقال وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود - وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، عقب اجتماع القيادة المعني بفيروس كورونا اليوم الأربعاء- إن قرار إغلاق المدارس سيتم تنفيذه بالعاصمة إسلام آباد و7 مدن في إقليم البنجاب شرقي البلاد التي تشهد حالات مرتفعة.من جهته، قال الدكتور فيصل سلطان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة: "إن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع مجددًا، على الرغم من أن الوضع كان تحت السيطرة خلال فبراير الماضي".وأضاف أنه تم اتخاذ القرار بتمديد العمل بالقيود المفروضة على قاعات حفلات الزفاف ودور السينما ومنشآت أخرى حتى 15 أبريل المقبل، موضحًا أنه قد أعيد فرض ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ليكون إجباريًا، وصرح بأن الحكومة ستراجع القرارات المتعلقة بالقيود في 12 أبريل المقبل.