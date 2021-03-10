ختام فعاليات دورة التعاون المشترك بين جامعتي عين شمس و«شي نان»

اختتمت فعاليات دورة التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة شي نان تحت عنوان "سحر اللغة الصينية، وروعة الصين".وشهد فعالياتها الدكتور إسراء عبد السيد مدير مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس، والأمين العام لفرع الحزب الشيوعي الصيني بجامعة شي نان، والمساعد بجامعة عين شمس يانغ تيان الممثلة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة شي نان، وحضرها ١٠٠ طالب وطالبة من الدارسين بقسم اللغة الصينية ومركز كونفشيوس جامعة عين شمس.ووجهت عبد السيد الشكر لجامعة شي نان لتنظيم هذه الدورة التعاونية بين الجامعتين، مما يعبر عن روح التعاون بين الجامعتين.وألقى الأمين العام ليو مينغ كلمة متحدثًا فيها عن تاريخ الجامعتين، وتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.استمرت الدورة التدريبية على مدار شهر، حيث قدمت المحاضرات معلومات عن الحياة اليومية للشعب الصيني، وعرضت أهم التطورات في المجتمع الصيني في الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق المحاضرات أونلاين ومحاضرات مسجلة على موقع "جسر اللغة الصينية".وعرضت المحاضرات ما يسمى بـ"الاختراعات الأربعة الحديثة" في الصين (القطار السريع، وعجلات أوفو، والشراء أونلاين، والدفع أونلاين باستخدام الأكواد) وما لها من تأثير كبير في تسهيل الحياة في الصين.وقام الطلاب بتسجيل فيديوهات يتحدثون فيها عن هذه "الاختراعات الأربعة" وآرائهم بها، وتم تسليمها للأساتذة الصينين.وقام الأساتذة الصينيون بعرض أفلام وثائقية وصور عن الحياة في الصين والحياة الجامعية وذلك في الأسبوع الدراسي الثاني، كما تضمنت المحاضرات شرح مبادرة الحزام والطريق وأهدافها.وعرضت المحاضرات نشأة الأسرات الصينية والأحداث التي حدثت في العصور المختلفة وذلك خلال الأسبوع الدراسي الأخير. وقد ساعدت المحاضرات الطلاب على فهم التاريخ الصيني والأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ذات التأثير في المجتمع والثقافة الصينية.