محافظ الغربية يسلم 25 عقدًا لتقنين أوضاع التعدي على أراضي أملاك الدولة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص الدولة بكافة أجهزتها على استرداد حقوقها وحقوق الشعب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، جاء ذلك خلال تسليم عقود تقنين أوضاع التعديات على أراضي الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لعدد ٢٥ مواطنا، والذين تقدموا بطلبات تقنين وافقت عليها اللجنة المنظمة بدائرة المحافظة (٣ سمنود، ٨ السنطة، ٥ زفتى، ٥ قطور، ٢ طنطا، ١ بسيون و١ المحلة).وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية من أوائل المحافظات في مجال تقنين الأوضاع، حيث وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى ٨١٣ عقدًا قام أصحابها بسداد مقدمات العقود بعد الموافقة لهم على التقنين وانطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليهم، وسيتم تسليم باقي العقود للمواطنين فور الانتهاء من استيفاء الإجراءات.وأوضح رحمي أن المحافظة تلقت ١٧٣٤ طلبا لتقنين الأوضاع، منها 1211 طلبا تم البت فيها وجاهزة للتعاقد، وعقب دراسة الطلبات تم إرسالها للمساحة العسكرية للدراسة، حيث تم الموافقة على عدد ٩٤٩ طلب منهم وتم رفض ٤٦ طلبا، ومازال ٢١٦ طلبا تحت الدراسة.