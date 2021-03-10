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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:40 م
بلينكين
بلينكين
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيزور اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 15 إلى 18 مارس، ويرافقه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وذكرت الوزارة - في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن هذه الجولة الآسيوية تهدف إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفاتها، وتسليط الضوء على التعاون الذي يعزز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بزيارة العاصمة اليابانية طوكيو في يومي 16 و17 مارس، حيث سيحضر بلينكين مع أوستن اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية - اليابانية (2 + 2) الذي يستضيفه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.

كما سيلتقي بلينكين وموتيجي وعدد من كبار المسؤولين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بشكل افتراضي مع كبار رجال الأعمال في اليابان لتسليط الضوء على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان ومناقشة التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

وسيستضيف بلينكين مائدة مستديرة افتراضية مع الصحفيين اليابانيين الناشئين لمناقشة مستقبل التحالف الأمريكي - الياباني، ودور الصحافة الحرة في تعزيز الحكم الرشيد والدفاع عن الديمقراطية، والفوائد الواسعة النطاق من تعزيز المساواة بين الجنسين والفرص المتاحة للنساء في جميع أنحاء العالم.

وبعد زيارة اليابان يزور بلينكين العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال يومي 17 و18 مارس، حيث سيحضر أيضًا مع أوستن الاجتماع الوزاري للدفاع والشؤون الخارجية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (2 + 2) الذي يستضيفه وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج ووزير الدفاع سوه ووك.

وسيلتقي بلينكين وتشونج وعدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية لمناقشة القضايا ذات الأهمية الثنائية والعالمية.

كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي بشكل افتراضي مع قادة الشباب الكوريين الجنوبيين، ويستضيف مائدة مستديرة افتراضية مع الصحفيين الناشئين لمناقشة أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم.

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