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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الاسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:37 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر،
عماد سليمان
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هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج التي كانت معجزة إلهية لرسول الإنسانية محمد، صلى الله عليه وسلم.

والتي جاءت تأييدا وتكريمًا لنبيه، سائلين المولى عز وجل ان يعيد تلك المناسبة على سيادته والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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