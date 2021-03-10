«الصحة العالمية»: وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى العراق الاثنين

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيس، قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى العراق.وقال جبريسيس - في بيان لوزارة الخارجية العراقية، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، إنه قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة 568 ألف جرعة وسيتم شحنها الاثنين المقبل، والدفعة الثانية تبلغ مليونًا و157 ألف جرعة وسيتم شحنها في 15 أبريل المقبل، وسيتم شحن باقي الجرعات والبالغة 16 مليون جرعة تباعًا.وعلى صعيد متصل، أشارت الخارجية العراقية - في بيانها - إلى أن ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية وقدم شكره لجهود المنظمة في توجيه الدول للحد من انتشار جائحة كورونا.