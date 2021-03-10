غدًا.. طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الغربية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:8) درجة مئوية، ويسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.وبالنسبة لحركة الرياح، فالرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص أمطار خفيفة على (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبا) ونشاط للرياح عل السواحل الشمالية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فحالة البحر مضطربة مع وجود ارتفاع في الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 14الإسكندرية 21 13وادى النطرون 23 13طنطا 26 13شبين الكوم 26 14دمنهور 23 13بلطيم 22 14مطروح 19 13السلوم 20 12سيوة 28 12بورسعيد 23 14دمياط 22 13الزقازيق 26 14المنصورة 25 15الإسماعيلية 27 14السويس 27 14العريش 23 13رفح 22 14رأس سدر 24 15نخل 28 12نويبع 32 20طابا 30 16كاترين 25 11الطور 29 16شرم الشيخ 33 18الغردقة 34 16مرسى علم 33 16الفيوم 27 13بنى سويف 28 13المنيا 30 13أسيوط 32 13سوهاج 34 15قنا 35 15الأقصر 36 15أسوان 36 15ادفو 36 16أبوسمبل 35 15الوادى الجديد 36 15شلاتين 31 18أبو رماد 30 18حلايب 30 19رأس حدربة 29 19أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:مكة 37 24المدينة 35 23الرياض 31 23المنامة 26 21أبوظبى 30 20الدوحة 29 21الكويت 31 20دمشق 23 07بيروت 20 14عمان 21 06القدس 17 10غزة 21 15بغداد 31 17مسقط 32 23صنعاء 25 11الخرطوم 40 25طرابلس 17 11تونس 18 07الجزائر 16 07الرباط 21 08وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 12 00إسطنبول 07 01إسلام اباد 21 14نيودلهى 31 17جاكرتا 29 24بكين 14 07كوالالمبور 35 24طوكيو 15 09أثينا 13 05روما 15 09باريس 14 06مدريد 17 07برلين 09 04لندن 10 05مونتريال 10 04موسكو 10- 21-نيويورك 20 13واشنطن 24 16نواكشوط 30 19أديس أبابا 26 12