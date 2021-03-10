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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:25 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الغربية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:8) درجة مئوية، ويسود طقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحركة الرياح، فالرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص أمطار خفيفة على (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبا) ونشاط للرياح عل السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فحالة البحر مضطربة مع وجود ارتفاع في الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 14
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 23 13
طنطا 26 13
شبين الكوم 26 14
دمنهور 23 13
بلطيم 22 14
مطروح 19 13
السلوم 20 12
سيوة 28 12
بورسعيد 23 14
دمياط 22 13
الزقازيق 26 14
المنصورة 25 15
الإسماعيلية 27 14
السويس 27 14
العريش 23 13
رفح 22 14
رأس سدر 24 15
نخل 28 12
نويبع 32 20
طابا 30 16
كاترين 25 11
الطور 29 16
شرم الشيخ 33 18
الغردقة 34 16
مرسى علم 33 16
الفيوم 27 13
بنى سويف 28 13
المنيا 30 13
أسيوط 32 13
سوهاج 34 15
قنا 35 15
الأقصر 36 15
أسوان 36 15
ادفو 36 16
أبوسمبل 35 15
الوادى الجديد 36 15
شلاتين 31 18
أبو رماد 30 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 29 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

مكة 37 24
المدينة 35 23
الرياض 31 23
المنامة 26 21
أبوظبى 30 20
الدوحة 29 21
الكويت 31 20
دمشق 23 07
بيروت 20 14
عمان 21 06
القدس 17 10
غزة 21 15
بغداد 31 17
مسقط 32 23
صنعاء 25 11
الخرطوم 40 25
طرابلس 17 11
تونس 18 07
الجزائر 16 07
الرباط 21 08

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 00
إسطنبول 07 01
إسلام اباد 21 14
نيودلهى 31 17
جاكرتا 29 24
بكين 14 07
كوالالمبور 35 24
طوكيو 15 09
أثينا 13 05
روما 15 09
باريس 14 06
مدريد 17 07
برلين 09 04
لندن 10 05
مونتريال 10 04
موسكو 10- 21-
نيويورك 20 13
واشنطن 24 16
نواكشوط 30 19
أديس أبابا 26 12

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