محافظ السويس: لم يتم قتل شجرة واحدة خلال تطوير ممشى بورتوفيق (فيديو)

قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إنه لم يتم قتل شجرة واحدة خلال عمليات التطوير التي تتم في ممشى بورتوفيق.وأكد صقر لـ"الدستور"، أن الأشجار تم نقلها لأماكن أخرى، واستبدالها بأشجار أفضل تتناسب مع طبيعة المكان، موضحا أن أعمال التطوير التي يشهدها شارع الجلاء ستنقله لمستوى يتناسب وأهمية المنشئات الموجودة بمحيط المنطقة، سواء ديوان المحافظة أو مديرية الأمن أو مجمع المحاكم وجهاز الأمن الوطني.واختتم أن أعمال التطوير لا تقتصر على بورتوفيق وشارع المحافظة بل امتدت لأماكن كثيرة بأحياء مختلفة آخرها منطقة كفر حودة.