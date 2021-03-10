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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:33 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0713 صباح اليوم بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 29.1 مليون حالة إصابة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء متوسط الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلا لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 0.2%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا بواقع 3.61 مليون حالة، بارتفاع بنسبة 0.1% مقارنة بالوقت نفسه أمس.

وشهدت ولاية كولومبيا زيادة بنسبة 0.8% في الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و910 حالات إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد للوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 248 حالة وفاة.

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