رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: أزمة كورونا تعصف بشدة بمحدودي الدخل في ألمانيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:31 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
طباعة
كشف تقرير اجتماعي شامل أعده مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا بالتعاون مع مركز برلين للبحوث الاجتماعية والمعهد الاتحادي لأبحاث السكان أن أزمة جائحة كورونا تعصف على وجه الخصوص بمحدودي الدخل، وتهدد بذلك بتفاقم عدم التوازن الاجتماعي في ألمانيا.

وبحسب التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، فإن الأفراد ذوي الدخول المرتفعة تضرروا من الأزمة خلال الإغلاق الأول على نحو أدى إلى تقليص دخولهم، لكن وقع الأزمة على محدودي الدخل كان أقسى، حيث ذكر نحو 20% منهم أنهم يواجهون أزمات مالية أو يخشون مواجهتها.

وقال الخبير لدى مركز برلين للبحوث الاجتماعية، فيليبت فوتشاك، عن هذه الفئة: "لقد واجهوا صعوبات مالية، واضطروا إلى الحصول على قروض، وكانوا يعانون من مشاكل مالية بالغة الأثر، واضطروا إلى اللجوء إلى مدخراتهم، والتقدم بطلب للحصول على معونات اجتماعية أو خفض مستوى معيشتهم بشكل كبير".

ويستند التقرير إلى استطلاعات بدأت منذ آذارمارس حتى مطلع يوليو عام 2020.

وبغض النظر عن المهنة، تضرر الآباء العزاب من مشكلات مالية بنسبة 25% وتحدث الأشخاص المنحدرين من خلفية مهاجرة عن صعوبات مالية، بنسبة الضعف تقريبا مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة (15% للفئة الأولى و8% للفئة الثانية).

وبالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص (20%)، تحدث العمال شبه المهرة وغير المهرة (17%) والموظفون البسطاء (14%) عن تعرضهم لمشكلات مالية متكررة. وكانت النسبة أقل بكثير بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في المهن التي تتطلب تأهيلا عاليا (9%).

وقال فوتشاك: "الفئات الأقل دخلا تتأثر في الغالب بالإعفاءات من العمل والبطالة، وكان عليها العمل في كثير من الأحيان في مقر العمل، بينما كانت المجموعات ذات المستوى التعليمي والدخل الأعلى في كثير من الأحيان قادرة على القيام بعملها من المنزل".

موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي