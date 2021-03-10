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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:28 م
الدكتور إسلام عوض
الدكتور إسلام عوض
أشرف لاشين
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قال الدكتور إسلام عوض، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن بالجيزة، إن أمانة الحزب بالجيزة استقبلت اليوم الوفد الكنسي للطائفة الإنجلية برئاسة القس نبيل صدقى، راعي كنيسة المسيح بالطالبية بمقر الأمانة بالجيزة.

أضاف عوض أن هذه الزيارة تأتى ضمن لقاءات تعقدها أمانة الحزب بالجيزة، للتأكيد على ثوابت الوحدة الوطنية والتكامل المجتمعي بين أبناء الوطن وأهمية التواصل الجماهيري مع المجتمع المحلي بكافة فئاته وعناصره.

أوضح أنه تم التنسيق مع راعي كنيسة المسيح بالطالبية على تنظيم لقاءات بين أعضاء الحزب والكنيسة وذلك في إطار تدعيم أواصر الصداقة والوحدة الوطنية.

تابع أنه جرى خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على تنظيم نشاط ثقافى مشترك بين الحزب والكنيسة من خلال أمانة الثقافة والفنون على مسرح الكنيسة، إضافة إلى تنظيم رحلات مشتركة لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جرى اليوم تحت رعاية الدكتور نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالجيزة.

من جانبه، قال اللواء محمد الكيلاني، أمين التنظيم لحزب حماة الوطن بالجيزة الذي ترأس الاجتماع أنه تم التأكيد على ترسيخ أواصر المحبة والسلام بين شباب الحزب وشباب الكنيسة من خلال مجموعة من الأنشطة منها تنظيم الرحلات الترفيهية تحت عنوان "حماة الوطن حماة السياحة" بالتنسيق مع أمانة السياحة وكذلك تنظيم نشاط رياضى مشترك، موضحًا أنه تم أيضًا الاتفاق على تنشيط التعاون الطبي بين الكنيسة وأمانة الصحة بالحزب.

حضر اللقاء كل من سامية بخيت أمينة المواطنة، ومحمد فتحى أمين السياحة بالحزب، وخالد الجروانى مساعد أمين السياحة، وأمين عبد العزيز طلبة أمين المجالس المحلية وأشرف يونس أمين التواصل الجماهيرى وأحمد عبد المحسن مساعد أمين التنظيم وشوقى البرديسى مساعد أمين التنظيم، ومحمد التحيتى مساعد أمين السياحة.
«حماة الوطن» بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون
«حماة الوطن» بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون
«حماة الوطن» بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون
«حماة الوطن» بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون

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