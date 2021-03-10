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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق قافلة طبية بقرية طنوب في المنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:27 م
قافلة طبية
قافلة طبية
ولاء القاضى
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انطلقت اليوم الأربعاء قافلة طبية متنقلة من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إلي قرية "طنوب" التابعة لمركز تلا، وستمر حتي غد الخميس، وشهدت القاقلة زحام شديد من المواطنين للحصول علي الخدمات المقدمة من القافلة الطبية، يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري الأكثر فقرًا.

وتشمل القافلة، تخصصات "باطنة، ورمد، وأطفال، وجلدية، وتنظيم أسرة، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان"   بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المصابة بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، بمقر الوحدة الصحية بقرية طنوب التابعة للوحدة المحلية بكفر ربيع.

وكلف أشرف الليثى  رئيس مركز ومدينة تلا، رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع باسم الجزار، بمتابعة العمل وتكثيف الدعاية بالقرية والقرى والوحدات المجاورة وكذا التواجد وتلبية كافة احتياجات القائمين على العمل، مشددا علي إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا وعدم الكشف أو السماح لصرف أى علاج  لمن لا يرتدى الكمامة وعدم السماح لتواجد أحد بدون الكمامة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين ونجاح القافلة.

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