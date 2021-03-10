مؤسسات: إسرائيل اعتقلت 415 فلسطينيا بينهم 68 طفلا في فبراير

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر فبراير 415 فلسطينيا بينهم 68 طفلا و12 من النساء.وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-القدس في تقرير "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية فبراير 2021 نحو 4400 أسير".وأوضح التقرير أن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية "36 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 140 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 440".وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.ويستعرض التقرير بشيء من التفصيل أوضاع المعتقلات الفلسطينيات اللواتي تخصص إسرائيل لهن سجن الدامون المقام منذ عهد الانتداب البريطاني.وجاء في التقرير "يُغلق سجن الدامون أبوابه على 36 أسيرة.. من بينهنّ 11 أمّا و10 أسيرات مريضات، إضافة إلى سبع جريحات".وذكر التقرير أن هناك قرابة 900 أسير يقبعون في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية بينهم 50 طفلا "يواجهون ظروف اعتقال قاسية، وصعبة كما الأسرى البالغين، وتحرمهم من أدنى حقوقهم الخاصة بهم كأطفال".ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على التقرير.