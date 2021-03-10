مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز المهاجرين في صنعاء إلى 80 وفاة

أكدت مصادر طبية في اليمن اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في مركز لاحتجاز مهاجرين بالعاصمة صنعاء إلى أكثر من 80 حالة وفاة.وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن أكثر من 80 شخصا، معظمهم من المهاجرين، توفوا جراء الحريق الذي وقع يوم الأحد الماضي.وأشارت المصادر إلى أن 150 مصابا لا يزالون تحت الرعاية الطبية في عدد من مستشفيات صنعاء،ومعظمهم في حالة حرجة.