وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات النقل الدبلوم الفني

تابع مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات طلاب التعليم الفنى بمختلف التخصصات، من خلال غرفة عمليات المديرية، وبلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات التعليم التجارى 6476 طالبا وطالبة، والفندقى 2115 طالبا وطالبة، والصناعى 10304 طالبا وطالبة، والزراعى 2237 طالبا وطالبة.وأكد الجيار أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة، لحل وإزالة أى صعوبات باللجان والعمل على حلها فورًا، كما أن الغرفة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لرصد أى مشكلات لابلاغها أول بأول لارسالها للوزارة والمحافظة للعمل علي حلها.وشدد وكيل الوزارة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، بمدارس تعليم الجيزة، مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم، تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.