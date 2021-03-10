10 قتلى الحصيلة النهائية للسيول في الجزائر

عثر أفراد الحماية المدنية بالجزائر الأربعاء، على الضحية العاشرة للسيول التي شهدتها منطقة الشلف غرب البلاد مساء السبت، بحسب ما أفاد بيان.وذكر بيان الحماية المدنية ان الحصيلة النهائية هي عشرة قتلى "ثلاثة رجال وامرأتان وخمسة أطفال" كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها مياه وادي مكناسة بعد الامطار الغزيرة التي تساقطت في فترة وجيزة.وأعلنت الحماية المدنية لولاية الشلف على صفحتها على فيسبوك "العثور على الفتاة الفقيدة العاشرة ضحية فيضان وادي مكناسة في حدود منتصف نهار اليوم".والأحد تم الإعلان عن سبعة قتلى وثلاثة مفقودين، تواصل البحث عنهم بتجنيد 300 فرد من الحماية المدنية حتى العثور عليهم.كما تسببت السيول في غلق الطريق السيّار شرق-غرب وطرق ثانوية أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.