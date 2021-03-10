ميار جازولي تحذر المرأة من الزواج برجل سيكوباتي

حذرت ميار جازولي الخبيرة المغربية، من علاقة المرأة بالرجل السيكوباتي خاصة الزوجية، لأنه شخص غير قادر على التعاطف أو السيطرة على الانفعالات، وعندما يدخل في علاقة زواج؛ غالبًا ما تختفي مشاكله لوقت قصير ثم تظهر.وقالت "جازولى"، إن السيكوباتي كلامه معسول وشخصيته جذابة تسحر الفتاة وتجعلها تشعر بأنها تعيش قصة فيلم رومانسي ثم تفيق على حقيقة مفجعة وهي أنه الرجل كان يستغلها طوال الوقت سواء ماليا أو جنسيا.وأكدت أن هناك أزواج بلا قلب يتلذذون بتعذيب زوجاتهم، أحدهم يدفعها لممارسة البغاء وآخر يضربها ويشوهها رغم أنه نشأ في أسرة طيبة وذات جذور عريقة، بعض الشخصيات التي تمارس التعذيب لديها استعداد نفسي خاص منذ الصغر، حيث يكون لديها ميول عدوانية تجاه الآخر، ومنذ أيام الطفولة حيث يلاحظ أن الطفل لديه بعض التصرفات العنيفة، يحب أن يخنق الحيوانات الأليفة، يشعل نيران في أشياء لا تخصه، هذا الطفل عندما ينمو يصبح شخصية عدوانية أو سيكوباتية مثلما نطلق عليه.وأوضحت ميار جازولى، أن هناك غياب للتواصل العاطفي مع الأزواج العدوانيين، حيث لا يملكون أي شعور حقيقي بالتعاطف. ببساطة هم ليسوا أهلًا للثقة أو لأن يعتمد شخص آخر عليهموأشارت إلى أنه من الممكن أن يتسم الزوج السيكوباتي بالعدوانية وإنعدام الثقة بالنفس، والاندفاع والقلق المتفاوت، فمن الممكن أن يرتكب جرائم، كما يمكن أن يسبب ضررا بالغ في حياة الآخرين دون أن يرتكب أي جريمة يعاقب عليها قانونًا.