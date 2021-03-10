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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:14 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
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نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1442هـ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد فيها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تعظيمًا وإجلالًا لصاحب هذه الذكرى العطرة وكفاحه العظيم فى سبيل دعوته ورسالته المشرقة إلى الإنسانية، فكرمه الله بتلك المعجزة الكبرى بإسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى ما رأى عند سدرة المنتهى.

وأضاف إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.

وألقى اللواء أركان حرب عماد شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائمًا بضرورة إتباع أخلاقيات الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقه أو تمييز أو تعصب أو تشدد، وإحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله، مؤكدًا على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

وحضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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