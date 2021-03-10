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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممدوح الصغير: هدفي الأسمى تحسين أوضاع وقدرات الصحفيين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:11 م
الكاتب الصحفي ممدوح
الكاتب الصحفي ممدوح الصغير
محمد جعفر
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قال الكاتب الصحفي ممدوح الصغير رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث السابق، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك ظروف بالغة الصعوبة، ومعاناة مستمرة تعيشها المؤسسات والصحف الحزبية والمستقلة.

ولفت الصغير إلى زيادة حالات الفصل التعشفى ضد الزملاء في عدة صحف؛ ما ينذر بأننا على موعد من مصير قاس للمهنة، إذ تشير الأرقام إلى زيادة العاطلين على الألف زميل.

وتابع في تصريحات اليوم: معظمنا لا يعرف كيف يتعاشون مع متطلبات الحياة اليومية، التى أصبحت أكثر ضراوة، بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع وخلفت ألما لا يحتمل فى شتى المجالات، وبالطبع
منها الصحافة.

أوضح "رسالتنا فى المقام الأول الدفاع عن الحق، وإنصاف المظلومين، كان لزاما علينا أن يكون هدفنا الأسمى تحسين حال أهم عناصر صناعة الإعلام؛ وهو العنصر البشرى، سواء من خلال الإعداد المهنى الجيد، أو عن طريق تحسين الظروف المادية والمعيشية والصحية للصحفيين وأسرهم، وهو حق لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه، فكرامة الصحفى من كرامة الدولة والمجتمع، ولا يعقل أن يمارس الزملاء مهامهم بكرامة وحيادية وهم يواجهون صعوبات حياتية، قد تعوقهم وتؤثر على مسيرتهم الصحفية ورسالتهم المقدسة.

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