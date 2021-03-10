«الخطيب» يلبى طلب طفل مريض سرطان ويزوره بغرفته فى الأقصر

لبى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، رغبة أحد الأطفال من مرضى السرطان، وقام بزيارته فى غرفته داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمدينة طيبة شمال الاقصر.وكان الخطيب متواجد فى افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الاطفال برفقه عدد من الوزراء والمسؤولين ونجوم المجتمع والفن والرياضة ولم يكن مقررا فى الافتتاح زيارة غرف الأطفال نظرا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى نظرا للمناعة الضعيفة للأطفال المصابين بالسرطان.ونقل محمد طلعت، 16 سنة، رغبته برؤية الخطيب والتحدث معه لمسؤولى المستشفى الذين أبلغوا الخطيب الذى وافق على الفور وذهب للطفل فى غرفته.ودار حديث أبوى وشيق بين الخطيب والطفل محمد طلعت الذى أبدى سعادته بالزيارة وأخبر الخطيب بحبه للأهلى وسعادته بما يحققه النادى من إنجازات محلية وقارية وعالمية.ووعد الخطيب الطفل محمد طلعت باستقباله فى مقر النادى الأهلى فى الجزيرة ولقاء اللاعبين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية، وهو الأمر الذى أدخل البهجة ورسم البسمة على وجه طلعت وأسرته.وقال محمد طلعت، إن حلمه تحقق برؤية الخطيب والحديث معه، مشيرا إلى أنه لم يتوقع استجابه الخطيب نظرا لانشغاله وتكدس العشرات حوله خلال الافتتاح، مؤكدا أنه سيحتفظ بالصورة التى التقطها معه وسينشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليشاهدها أصدقائه، مضيفا أنه يتمنى أيضا لقاء محمد مجدى أفشه وعماد متعب.ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على هذا الشعور الطيب، مشيرا إلى أن الخطيب من أكبر الداعمين للمستشفي منذ إنشائها ولا يتأخر عن الحضور والدعم.