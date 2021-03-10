الأردن تؤكد استمرار دعم ليبيا

بارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية أيمن الصفدي للأشقاء في ليبيا منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية.وقال في تغريدة له على موقع تويتر، إنها خطوة رئيسية على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها.وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.