«بيزنس المسحات».. معامل خاصة تُجرى مسحات كورونا دون ترخيص من الصحة

إعلانات عديدة تظهر لك خلال تجولك في "الفيسبوك" تعلن عن توافر مسحات "كورونا"، بأسعار مختلفة من مكان لآخر، وليست أزمة السعر هي السبب، إنما هي أماكن غير رسمية تقوم باستخراج أوراق رسمية قد تساعد على انتشار فيروس "كورونا" لعدم دقة التحاليل التي يقومون بها."يا دكتوري" موقع إلكتروني له صفحة رسمية عبر الفيسبوك تحمل نفس الاسم، القائمون عليه قاموا بتعريف أنفسهم على أن مهمتهم: "تقديم خدمات رعاية صحية منزلية ذات قيمة من خلال فريق من المتخصصين المدربين في الرعاية الصحية لراحة المريض"، وبالتجول داخل صفحتهم الرسمية فإنه تم تأسيسها منذ أكثر من 3 سنوات، للخدمات الطبية المنزلية من علاج طبيعي والتمريض والطب النفسي وغيرها.وفي أحد المنشورات منذ أيام، ذكرت فيها توفر مسحة "كورونا" معتمدة ومختومة لتشخيص فيروس كورونا والمريض في منزله، لتكون النتيجة خلال أقل من 48 ساعة، ذاكرين أيضًا أنها معتمدة للسفر، إذا كان الشخص في حاجة لهذا التحليل لاستكمال أوراق سفره إلى الخارج في ظل اجتياح الموجة الثانية لكورونا كل دول العالم، وباتت تلك الورقة أساسية في إجراءات السفر، لتمنع البلاد تسلل الفيروس إليها من جديد.تواصلنا مع أحد القائمين على تلك الصفحة، وسؤاله عن صحة هذا الإعلان، ليؤكد ما تم ذكره، ثم بدأ بتقسيم نوع المسحة ما بين أنها فقط للاطمئنان على صحة الشخص أم لإجراءات السفر، مشيرًا إلى أن الأولى سعرها ١٧٠٠ جنيه، أما الأخرى الخاصة بالسفر ثمنها ٢٧٥٠ جنيهًا ما عدا دولة الإمارات، ومتاح أيضًا أخذها من المنزل بعد تحديد الموعد المناسب وسيتم حضورهم خلال 48 ساعة.وانتقلنا بعدها للسؤال عن اعتماد تلك المسحة والتي سيعتد بها في أوراق السفر، ليؤكد أنها معتمدة مختومة ختم النسر، وحصلت "الدستور" على نسخة من تلك الشهادة لكنها غير مختومة كما ذكر.لم تكن هي الصفحة الوحيدة، بل وجدنا صفحات لمعامل أخرى منها المعروف وغير المعروف، رغم أن وزارة الصحة أعلنت عن توفير مسحات الأنف والفم الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، خصصتها الوزارة فقط في المعامل المركزية التابعة لها، وبتسعيرة محددة تصل إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب، مشيرة إلى أن هذه التسعيرة بأقل بكثير من سعرها الأصلي، لكن ذلك تخفيفًا على المواطنين.وذلك رغم تحذيرات وزارة الصحة من أنه من الضروري أن تكون تلك المسحات داخل المعامل المركزية، سواء للاطمئنان عن صحتك كمواطن عادي أو لإجراءات السفر خارج مصر، بحيث تكون معتمدة وموثقة ولا تواجه أي أزمات خلال السفر.سعر المسحة في المنزل 2300 جنيهتواصلنا مع الصفحة الرسمية لمعمل آخر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وهو ضمن المعامل المعروفة، حيث قال المسئول عن الرد على الاستفسارات، إن التحاليل الموجودة عندهم عبارة عن مسحة يتم أخذ عينتها من الأنف، ويمكن عمله في القاهرة في المعامل والمنازل أيضًا، أما عن المحافظات فيمكن عمل المسحة من خلال الزيارات المنزلية فقط.وتابع المسئول عن الرد، سعر التحليل 2100 جنيه يشمل سعر الزيارة المنزلية، بالإضافة إلى أن نتيجة المسحة تظهر وتكون جاهزة في غضون 24 ساعة في القاهرة والإسكندرية، وفي المحافظات الأخرى تأخذ النتيجة 48 ساعة لتكون جاهزة.وأضاف المسئول عن الرد، يمكن من الشخص الذي سيقوم بالمسحة طلب تقرير من الطبيب الذي سيأخذ منه العينة وقت سحب المسحة، وأيضًا عندما تظهر نتيجة التحليل تكون مختومة بختم البرج ولا توجد عليها أي أختام أخرى، بالإضافة إلى أن التحليل لا يخضع إلى خصم أي نقابة أو تأمين.معامل كايرولاب: لدينا 3 أنواع من التحاليل في غضون يوم ونصفقال المسئول عن الرد على استفسارات العملاء في معامل «كايرولاب»، إنه توجد لدينا 3 أنواع من التحاليل والتي تظهر نتائجها في مدة تتراوح بين 24 و36 ساعة، والتحليل الأول هو للاطمئنان فقط ويكون سعره 1050 جنيهًا، والنتيجة تُرسل عن طريق رسالة نصية عبر "تطبيق الواتساب"، والثاني تحليل معتمد من وزارة الصحة بسعر 2200، والثالث تحليل معتمد من جامعة عين شمس بسعر 2000 جنيه.وتابع، توجد أيضًا مجموعة من تحاليل خاصة بالجهاز التنفسي مرشحة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على الجهاز التنفسي والأعضاء الحيوية بجسم الإنسان، وتكون العينة بضع قطرات دم وليست مسحة عن طريق الأنف، وتظهر النتائج في غضون يوم أو يومين على الأكثر.مختبر النيل: مسحات كورونا معتمدة بختم النسروبالتوغل داخل المجموعات السرية عبر الفيسبوك، وجدنا العديد من الدعاية الترويجية لعدد من معامل التحاليل التي تدعي استخراج مسحات فيروس كورونا، وبالأخص المستخدمة في أوراق السفر للخارج، رغم تحذيرات وزارة الصحة والسكان من التعامل في هذه الأمور خارج المعامل المركزية التي أقرت بها من قبل."يعلن مختبر النيل الدولي عن وجود تحليل مسحة لفيروس كورونا، وتكون النتيجة معتمدة للسفر لجميع دول العالم"، تلك كانت الجملة الافتتاحية للإعلان المروج على صفحات التواصل الاجتماعي، ما جعلنا نتواصل معهم على الفور لنكتشف حقيقة الأمر، وادعينا حينها حاجتنا إلى مسحة فورية من أجل السفر إلى إحدى الدول العربية.وبمجرد الاتصال على الرقم المصحوب في المنشور، تجاوبت معنا إحدى الفتيات العاملات داخل المعمل، وأطلعتنا على جميع تفاصيل رحلة الحصول على مسحة كورونا، تدعي أنها معتمدة من قبل مستشفيات جامعة عين شمس، قائلة: "متقلقش الشهادة عليها ختم النسر".حاولت الفتاة تيسير الأمر حين أعلنت عن إمكانية قدوم شخص من المعمل إلى المنزل، لسحب العينة بطريقة سهلة دون الحاجة في الذهاب إليهم، لكن ستشكل فارقًا بسيطًا في سعر المسحة، لتكون سعرها داخل المعمل 2000 جنيه، وداخل المنزل 2200 جنيه."استلام النتيجة خلال 24 ساعة"، استكملت الفتاة حديثها حول الأمر، موضحة أن الإجراءات المستخدمة في السفر بسيطة للغاية، بل إنها معتمدة بشكل رسمي، فقد طلبت منا توفير جواز السفر فقط حين قدوم الشخص للمنزل، وسيتم ملأ البيانات المطلوبة من خلاله.معمل الصحة: نشترط توافر جواز السفروبالبحث المتواصل عن معامل التحاليل الخاصة التي تروج إمكانية استخراجها لمسحات كورونا المستخدمة في السفر للخارج، وجدنا معملًا آخر يسمى "الصحة" رافعًا شعار "حلل كورونا وأنت في مكانك"، وتواصلنا معه على الفور لاستخراج مسحة كورونا معتمدة من أجل السفر إلى دولة عربية خلال أسبوع.طلب منا الشخص المسئول عن التواصل مع العملاء إحضار جواز السفر كشرط أساسي في الحصول على المسحة، موضحًا أن المعمل سيرسل شخصًا إلى المنزل لإجراء التحاليل المطلوبة دون الذهاب إلى المقر، وبسؤاله عن اعتمادها بشكل رسمى، قال: "التحاليل عندنا معتمدة من المعامل المركزية وعليها ختم النسر".أخبرنا أيضًا أننا سنضطر للانتظار حتى اليوم التالي لتأكيد الحجز بسبب الضغط الكبير على المعمل من قبل الراغبين في السفر للخارج، لكنه حصل منا على البيانات المطلوبة من الاسم والعنوان وموعد السفر للخارج، وبعد تأكيد الحجز سيتواصل معنا المندوب الذي سيحضر إلى المنزل لإجراء مسحة كورونا مقابل مبلغ مالي قدره 2200 جنيه."المبلغ ليس شامل توصيل المسحة بعد استخراجها"، في نهاية الحديث أشار إلى ثمن توصيل الشهادة إلى المنزل، والذي بلغ قدره 80 جنيهًا، أما عن احتمالية رفضه أثناء الكشف داخل المطار: "حضرتك مش أول واحد يتعامل معانا، إحنا ساعدنا ناس كتير تسافر الفترة اللي فاتت".معمل دار الخبرة: نستطيع تسليم نتيجة المسحة في غضون ساعتينقال عامل استقبال المكالمات في معمل دار الخبرة الذي يقوم بعمل مسحات كورونا، إن الذين ليس لديهم الورق لعمل المسحة والذهاب مرتين إلى معامل التحاليل، نحن نوفر لهم الفرصة ليسرعوا في هذه العملية، حيث تظهر المسحات لدينا في أسرع وقت وبدقة كبيرة، إضافة إلى إمكانية ذهابنا إلى منزل الشخص الذي يريد عمل مسحة، ويتم سحب العينة من قبل فريق مدرب على أعلى مستوى وملتزم بكل التدابير الاحترازية ومكافحة العدوى.وتابع، في الأوقات الطبيعية يتسلم الشخص مسحته بعد مدة قدرها 24 ساعة، لكن هناك أوقاتًا كثيرة يكون فيها العميل بحاجة ماسة للمسحة لأغراض تهمه في أسرع وقت، هو دائمًا ما يكون أقل من 24 وعشرين ساعة، فنسلمها له في منزله في غضون 8 ساعات.أما عن الأشخاص التي يضيق بها الوقت ووقت سفرها اقترب لدرجة أنه ليس لديه الوقت لعمل مسحة، قال: لا يجب أن يقلق أي عميل يريد عمل المسحة قبل سفره مباشرة، لأننا نستطيع أن نأخذ المسحة وتظهر نتيجتها في غضون ساعتين فقط، وبهذا نكون قد وفرنا الوقت والجهد وحماية العميل من خطر انتقال العدوى له من الزحام والتجمعات في المعامل.وأضاف، نتائجنا تظهر في أسرع وقت وبجودة ودقة كبيرتين، وهناك أيضًا خصومات عندما يحتاج أكثر من فرد في العائلة عمل مسحة للاطمئنان على أنفسهم أو لأي غرض آخر، وهذا إذا ذهبنا لهم لأخذ العينات بأنفسنا في المنزل أو عندما يأتون إلى معاملنا بأنفسهم.مركز ريكفري: مسحات السفر بـ 2000 جنيه شاملة سعر سحب العينةبدأ أحد العاملين في مركز ريكفري للرعاية الطبية المنزلية حديثه قائًلا: يمكننا التعامل مع جميع الظروف المحيطة، حيث نعمل تحت أي ضغوط وهي إذا كان الشخص القادم يحتاجها للاطمئنان على نفسه، ونتعامل معه بكل مهنية ونتبع جميع الإجراءات الاحترازية ومكافحة الوباء.وعن الأسعار قال: يمكن لأي فرد القيام بمسحة نسميها مسحة الاطمئنان ويكون سعرها 1500 جنيه، ويكون هذا المبلغ شاملًا لكل من مصاريف سحب العينة وتوصيل النتيجة إلى الشخص في منزله، وإذا تم أخذ العينة في الصباح الباكر يتسلم الشخص نتيجة مسحته في نفس اليوم.وأضاف، أيضًا يوجد مسحة السفر والتي يبلغ سعرها 2000 جنيه وتشمل سعر الذهاب إلى المنزل وسحب العينة وإرسالها إليه، وتكون هذه المسحة دقيقة جدًا وتظهر سريعًا أيضًا لأنه إذا كان الوقت ضيقًا لدى المسافر، يمكنه أن يقوم بعمل المسحة دون قلق في تأخر ظهور نتيجتها.وتابع، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين يخافون التجمعات والزحام داخل المعامل التي تقوم بعمل مسحات للكشف عن كورونا، ولهذا نقوم بزيارة المنازل وأخذ العينات وتوصيل نتيجة المسحة لهم عند ظهورها سلبية أو إيجابية، لعدم تلاقي المصابين مع غير المصابين.معمل طيبة: التكلفة 2300 جنيه معتمدة بختم النسروجهتنا التالية كانت إلى معمل طيبة، الذي لديه ما يقرب من 7 فروع على مستوى الجمهورية، أيضًا أكد على وجود مسحات كورونا، ليصل سعرها إلى 1200 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، والتسلم خلال 24 ساعة، على عكس ما تقوم به المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، التي تستغرق مدة لا تقل عن 3 أيام.تواصلنا مع القائمين على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على "الفيسبوك"، فأكد أن هذا السعر خاص بإجراء التحليل للاطمئنان فقط، أما إذا أراده الشخص للسفر ومعتمدًا تكون التكلفة 2300 جنيه في حالة إذا أراد الشخص المسحة في المنزل، فيتم تحديد موعد ثم يحضر فريق منهم لأخذ المسحة وإبلاغه بالنتيجة وتسليمها معتمدة بختم النسر، أما إذا زار الشخص المعمل فيقوم بدفع 2000 جنيه.مدير المعامل المركزية: الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحةفي تصريحات سابقة، أكدت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من السعر المعلن، مشيرة إلى وجود عدد كبير من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بها أجهزة الـpcr للكشف عن المصابين، مؤكدة أن الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات، خاصة فيتامين سى.وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 23 معملًا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR للمسافرين للخارج، ففى محافظة قنا تجرى المسحات فى مستشفى حميات قنا، وفى كفر الشيخ: تجرى فى مستشفى الزعفرانة، وبمستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، ومستشفى أخميم المركزى بسوهاج، والمعمل المشترك ببنى سويف، ومستشفى حميات بورسعيد، ومستشفى الطور العام بجنوب سيناء، ومستشفى حميات دمياط، ومستشفى صدر أسيوط الوليدية، ومستشفى حميات الأقصر، والمعمل المشترك بدمنهور بمحافظة البحيرة، ومستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، ومستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، ومستشفى حميات الإسكندرية، والمعمل المشترك بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى حميات الإسماعيلية، ومستشفى حميات أسوان، والمعمل المشترك بالشرقية، ومستشفى الفيوم العام، ومستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية، ومستشفى حميات بنها بالقليوبية، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.