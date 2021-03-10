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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اختيار أول فلسطينية ضمن قيادات العالم الشباب الأكثر إلهامًا لـ 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:57 م
دلال عريقات
دلال عريقات
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اختار المنتدى الاقتصادي العالمي، الدكتورة الفلسطينية دلال عريقات نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية، وأستاذة في كلية الدراسات العليا في مجالات الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كقائد عالمي شاب، وهي أول فلسطينية تحصل على اللقب خارج نطاق المال والأعمال، وأول أكاديمية فلسطينية تنال اللقب ضمن 7 أكاديميين على مستوى العالم ممن هم دون سن الأربعين.

وذكرت وكالة الأانباء الفلسطينية، وفا، اليوم الأربعاء، أن ما يميز الدكتورة عريقات عمودها الأسبوعي في جريدة القدس منذ أكثر من 6 سنوات، كما أنها نشرت العديد من المقالات والدراسات التي تهدف للترويج لفلسطين بالتركيز على الدبلوماسية العامة، حيث كتبت أكثر من 300 مقال لرفع الوعي السياسي بين المجتمع الفلسطيني وخاصة فئة الشباب. وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات والندوات الأكاديمية والإعلامية التي من شأنها رفع اسم فلسطين في كافة المحافل المحلية والدولية.

وقالت إن عريقات أول فلسطينية تحصل على هذا اللقب بعيدًا عن عالم الأعمال والأموال، فهي أول من يمثل العالم الأكاديمي الفلسطيني في المنتدى الاقتصادي العالمي.

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