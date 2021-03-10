«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد

يصدر قريبا عن دار الرواق كتاب "حكايات من الأرشيف" للكاتب الصحفي طاهر عبد الرحمن.وقال طاهر عبد الرحمن عن الكتاب: "هو كتاب مقسم لعدة فصول، منها بعض المعارك الصحفية بين الكتاب والمفكرين في السبعينيات والتمانينيات، زي معركة أحمد بهاء الدين وموسى صبري أو يوسف إدريس وتوفيق الحكيم".وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الدستور": "أيضا هناك بعض المواقف اللي تعرض لها كبار الصحفيين والمفكرين مثل طه حسين وهيكل وبهاء وتوفيق الحكيم".وتابع: "وفي الأخير هناك فصل أيضا عن جرائم غامضة في التمانينيات والسبعينات، زي حريق دار الأوبرا".أما عن طاهر عبد الرحمن فقد درس الصحافة بكلية الآداب جامعة المنوفية، ويعمل صحفيا بموقع "إعلام دوت كوم"، ويعتبر "حكايات من الأرشيف" كتابه الثاني بعد كتابه الأول "حكايات من التاريخ".