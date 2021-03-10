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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

160 ناقدًا من 63 دولة في لجنة تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:55 م
مركز السينما العربية
مركز السينما العربية
حسين الجندي
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يستمر مركز السينما العربية في التوسع بجوائز النقاد للأفلام العربية، لينضم 19 ناقدًا إلى أعضاء لجنة تحكيم النسخة الجديدة، ويصل عددهم إلى 160 ناقدًا من 63 دولة بأنحاء العالم، وسوف يشاهد النقاد عبر الشريك الرقمي Festival Scope، الأفلام العربية التي تم إنتاجها في 2020 وشاركت في المهرجان الدولية، للتصويت للأفلام التي سوف تحصل على الجوائز التي سوف يتم الإعلان عنها في نسخة 2021 من مهرجان كان السينمائي.

وتقول ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد: "بالرغم من الإنتاج القليل في العالم الماضي، لكن قائمة الأفلام العربية المنافسة على جوائز النقاد للأفلام العربية، تضم 29 فيلمًا، منها 15 روائيًا و14 وثائقيًا، ذات مستوى فني كبير سوف تجعل الأمر معقدًا على أعضاء لجنة التحكيم".

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان "نعتز بانضمام النقاد الجدد إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية هذا العام، النسخة الماضية، تم توزيع الجوائز بشكل افتراضي خلال كان، ونأمل في أن يتغير ذلك في هذا العام، وأن نتمكن من أن يحدث حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية وجائزة الإنجاز النقدي، في مهرجان كان فعليًا وبحضور النقاد أعضاء لجنة التحكيم".

القائمة الجديدة للجنة التحكيم ضمت نقادًا من 12 دولة، وهم بالترتيب الأبجدي: أحمد سامي | مصر، أدريانا فيرنانديز | المكسيك، إلسا ديمو | ألبانيا، أنطوان بندريتر | فرنسا، بيلاجي نجونانا | الكاميرون، خوان كارلوس جونزاليس | كولومبيا، داليا سعيد مصطفى | مصر والمملكة المتحدة، رحمة الحداد | مصر، سميرة الدامي | تونس، شفيق طبارة | لبنان، ضحى الورداني | مصر، طاهر الحوشي | الجزائر وسويسرا، طاهر علوان | العراق، علياء طلعت | مصر، ماري كيتشر | ألمانيا، محمد سيد عبد الرحيم | مصر، محمد طارق | مصر، محمد عوض | مصر، ميشيل أمارجر | فرنسا.

وتضم النسخة الخامسة من الجائزة 29 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا عربيًا تم إنتاجها في 2020 والتي يتيسر للنقاد مشاهدتها من خلال منصة Festival Scope الراعية للجوائز للسنة الخامسة على التوالي، قبل إرسال ترشيحات للأفلام والمساهمات المتميزة إلى مركز السينما العربية، وتتولى الناقدة الكبيرة ديبورا يانغ مهام منصب مدير جوائز النقاد.

جوائز النقاد للأفلام العربية هي إحدى مبادرات مركز السينما العربية وقد انطلقت نسختها الأولى على هامش الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتُمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عُرضت لأول مرة دوليًا في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2020، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أيًا كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

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