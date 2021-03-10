«السر في الحلق».. القبض على قاتل طفلة بقنا بعد ساعات من الجريمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأربعاء، القبض على عاطل، وذلك لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات خنقًا، وذلك لسرقة قرطها الذهبى، بعدما عثرت عليها أجهزة الأمن داخل حوش بمنطقة الشئون التابعة لمدينة قنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على عاطل، من أحد أقارب المجني عليها- نجل خالة والدة المجني عليها - وذلك لاتهامه بقتل الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خنقًا بمركز قنا.وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد عثرت على جثة الطفلة، رودينا علي صابر، 4 أعوام، وبها آثار خنق داخل حوش بمنطقة الشئون في مركز قنا، وكثفت من جهودها وكشفت غموض الحادث.