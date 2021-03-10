الإمارات: إكسبو دبي والأمم المتحدة يبحثان خارطة طريق عالمية للتنمية المستدامة

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة "إن دولة الإمارات تولي أهداف التنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا والتي تتجسد في نهجها ورؤيتها الاستراتيجية داخليًا وخارجيًا"، مشيرة إلى مواصلة التعاون لتصبح الأهداف العالمية واقعًا ولنصنع مستقبلاً أكثر نظافة وأمانًا وصحة وشمولاً للجميع.وأكدت الهاشمي وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتجسد في كل البرامج والفعاليات، بدءًا من إلقاء الضوء على طريقة وضع الدول التنمية المستدامة في صلب استراتيجياتها ووصولا إلى إشراك ملايين الزوار وتثقيفهم وإلهامهم لاتخاذ خطوات واعية تحدث الفرق.ونظم إكسبو 2020 دبي بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يومَي 9 و10 مارس، فعالية افتراضية بحثت الحلول المبتكرة والإجراءات العملية الضرورية لتحويل أهداف التنمية المستدامة، وهي خارطة طريق للقضاء على الفقر، ومحاربة عدم المساواة، والتصدّي للتغيّر المناخي، إلى واقع ملموس.وسلطت جلسات الفعالية المتاحة لمن يرغب في مشاهدتها- الضوء على التزام دولة الإمارات بهذه الأهداف وقدرتها على تحفيز العمل العالمي، وتناولت حاجة العالم الملحّة إلى إحراز تقدم على مستوى أهداف التنمية المستدامة وضرورة مشاركة الجميع في ذلك، فضلا عن الطريقة التي سيجسّد بها إكسبو 2020 هذه الأهداف في كل عناصر تجربة الزائر.وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر 2021 وتستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس 2022، وسيسعى الحدث الدولي إلى ابتداع حلول جماعية لقضايا العالم الأكثر إلحاحًا، وتشمل برامج الفعاليات أسابيع مخصصة للمناخ والتنوع الحيوي، والمعرفة والتعلّم، والمياه، وذلك بهدف رسم ملامح مستقبل أكثر نظافة وأمانا واستدامة للجميع.