ارتفاع قوى لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة فى فبراير

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفاعًا قويًا في فبراير، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام، لكن التضخم الكامن ما زال خافتًا في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمائة في يناير، وعلى مدار الإثني عشر شهرًا حتى نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 بالمائة، أكبر صعودًا منذ فبراير 2020، بعد أن ارتفع 1.4 بالمائة في يناير.كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق و1.7 بالمائة على أساس سنوي.