البرلمان يفتح ملف حوادث الطرق بطلبات إحاطة للنواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعتها اليوم حوادث الطرق خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الطرق وتطويرها وتكرار الحوادث، بحضور محافظ بني سويف والتي تطرقت لتكرار تلك الحوادثكما تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة ومناقشة بالجلسات العامة الأسبوع المقبل للحكومة حول تزايد حوادث الطرق وآخرها طريق السخنة السويس.وتقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بطلب إحاطة حوّل إلى وزير النقل حول تكرار الحادث الذي وقع قبل أيام وراح ضحيته 21 شخصًا من بينهم 8 أطفال إثر تعرضهم لانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالمنيا وتزايد الحوادث، خاصة على الطرق الإقليمية ومنها حادث في بني سويف وحادث طريق الكريمات، وموقف هيئة الطرق والكباري من الحوادث المتكررة على معظم الطرق الإقليمية لاسيما طريق الكريمات بنطات مدينة أطفيح الذي أسفر عن وفاة 20 شخصًا.كما تقدم محمد عرفات، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير البترول حول انفجار خط الغاز بمركز إدكو وتكرار انفجار خطوط الغاز في أكثر من مكان في مصر وعدم وجود إجراءات الأمن والسلامة لشركات البترول والغاز.وأكد عرفات أن هذا النوع من الحوادث تكررت ومن قبل وقع انفجار في خط الغاز بالمنصورة وغيرها من الانفجارات تتطلب تحركًا برلمانيًا.وقال عرفات إنه لا يجب وقوع مثل هذه الحوادث في ظل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الأمن والسلامة والتي تصل إلى مخاطر "صفر" أسوة بالمحطات النووية، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وهو أمر مهم جدًا يجب مراجعته من قبل وزارة البترول وهيئاتها قبل الموافقة على أي مشروع، خاصة في هذا المجال لحماية العاملين والبيئة خاصة أن بعد تلك الخطوط تكون قريبة في بعض الحالات من الأماكن السكنية، ما يستوجد وجود خطط وسبل لحماية تلك المنشآت الحيوية حيث تكون لها خسائر كبيرة ليس فقط، اقتصاديا لكن لحماية العاملين والمواطنين في المقام الأول والحفاظ على البيئة.