بدء موسم حصاد وتوريد زهور اللارنج العطرية في الغربية

بدأت اليوم الأربعاء، عملية توريد زهور اللارنج بمقر الجمعية التعاونية للنباتات والزيوت العطرية في مدينة قطور، بحضور المهندس فخري باز، مدير الإدارة الزراعية بقطور، ومجلس الإدارة المؤقت برئاسة المحاسب صادق حبيب.وصرح أيمن عبد الخالق، عضو مجلس الإدارة المؤقت، بأن موسم حصاد زهور اللارنج بدأ اليوم الأربعاء، وأن الجمعية التعاونية لاتحاد مزارعي ومصنعي النباتات والزيوت العطرية أعلنت على صفحتها على موقع "فيسبوك" أنه سيتم استقبال محصول زهور اللارنج ابتداء من اليوم وحتى انتهاء الموسم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بالسعر العالمي، وسيتم إعطاء المزارعين أعضاء الاتحاد دفعه أولى حاليا وهي سعر الزهور المعلن وهو 15 جنيها، وباقي الثمن العالمي عندما يتم بيع الزيت في السوق المحلية أو التصدير للخارج.وأضاف المهندس جمال سلامة، أمين الصندوق المؤقت، أن اتحاد مزارعي ومصنعي النباتات والزيوت العطرية، تم تأسيسه وإشهاره برقم 490 لسنة 2021، بهدف القضاء على احتكار القطاع الخاص، والنهوض بزراعة وصناعة النباتات العطرية، تحت رعاية وزارتيْ الزراعة والصناعة والتجارة. وأشار إلى أننا نتعامل مع شركة تسويق عالمية، ولذلك فالسعر المعلن حاليا (15 جنيها للكيلو) هو سعر المثل المحلي، أما السعر العالمي فسيتم الإعلان عنه بمجرد بيع الزيوت، وهو ما سيعود على المزارعين والمصنعين بالخير إن شاء الله. وأشار إلى أنه سيتم إجراء انتخابات لمجلس إدارة الجمعية الدائم يوم 21 مارس.في السياق ذاته، قال أحمد غريب، عضو مجلس الإدارة المؤقت، إن مقر الجمعية مفتوح يوميا لاستلام الزهور من الأعضاء المزارعين، مشددا على ضرورة الاهتمام بجوده الزهور وخلوها من الشوائب حتي ننجح جميعا.