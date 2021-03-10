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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:53 م
غلق وتشميع
غلق وتشميع
حسام فهمي
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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحلات التي تعمل بدون ترخيص و"البدرومات" المخالفة بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات التنمية تراخيص التشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

و وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 17 قرارا بغلق وتشميع المحلات المخالفة، وتم فصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين، مشيرا إلى أن ذلك الغلق يأتي لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرا المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط
غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط
غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط
غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

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