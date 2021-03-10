6 معلومات عن الطفل سليم هشام.. غنى أمام السيسى أوبريت الشهيد

شهدت الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة التي أقيمت يوم أمس بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بعنوان «لولاهم ما كنا هنا» عرض أوبريت غنائي احتفالًا بيوم الشهيد، وقد ضم الأوبريت عددًا من نجوم الفن، وهم: نادية مصطفى، ومحمد ثروت، ورامي رفعت، وجنات، وقد شاركهم الغناء الطفل سليم هشام الذي لفت أنظار الجميع إليه نظرًا لقوة صوته، وتمكنه من أداء الأوبريت، وقدرته على مشاركة كل هؤلاء النجوم الغناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الطفل سليم هشام:

1. عمره 14 عامًا وهو أحد أعضاء كورال وزارة الشباب والرياضة.

2. غنى أمام الرئيس أكثر من مرة ضمن الكورال، لكنها المرة الأولى له التي يغني فيها كـ(صوليست).

3. قام بتدريبه عدد من المتخصصين مثل الدكتور عبدالوهاب السيد مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

4. تلقى تدريبًا بكلية التربية الموسيقية على يد عدد كبير من الأساتذة.

5. استمر في أداء البروفات للحفل لمدة تزيد على 15 يومًا، ولاقى أداؤه استحسانًا كبيرًا من قبل النجوم المشاركين له في الأوبريت، حيث أثنوا على قدرته الفائقة على الغناء.

6. من المنتظر أن تتولى إحدى شركات الإنتاج إصدار أغنية جديدة له ستكون مفاجأة كبيرة، وسيتمكن من خلالها إبراز قدراته الصوتية.