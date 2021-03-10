الفضاء الأوروبية تطالب بمزيد من الطموح فى السباق الفضائى

نفاق على المهام الفضائية في أوروبا أقل من الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين.



وقال أشباخر، إن أوروبا تحتاج لمزيد من الاستعداد للإقدام على المخاطر، وذلك في ظل التقدم الذي أحرزته شركات أمريكية خاصة مثل شركة رجل الأعمال إليون موسك.

قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر، إنه سوف يطالب بتعزيز الطموح من أجل السفر الفضائي الأوروبي لمواجهة المنافسة الدولية المتزايدة.وأضاف: "إذا لم تأخذ أوروبا خطوة للأمام، سوف نتراجع"، مؤكدًا أن حجم الإ