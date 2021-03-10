الإمارات: تقديم 42 ألفًا و650 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 42 ألفًا و650 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الجرعات التي تم تقديمها بلغ 6 ملايين و367 ألفًا و861 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.