رئيس الصين يؤكد دعم بكين لدمشق فى مكافحة الوباء

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم عن تمنياته لنظيره السوري بشار الأسد وقرينته أسماء بالشفاء العاجل من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن الصين تدعم بحزم الحكومة السورية وشعبها في مكافحة الوباء.وقال بينج في برقية إلى نظيره السوري- "إنه علم بأن الرئيس بشار وزوجته أسماء أصيبا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وإنه وزوجته بنج لي يوان يعربان عن تعاطفهما معهما وتمنياتهما لهما بالشفاء العاجل".وأضاف بينج أن "الصين حكومة وشعبًا تدعم بحزم الحكومة السورية وشعبها فى مكافحة الوباء، ويثق بأنه تحت قيادة الرئيس السوري، سيتغلب الشعب السوري على الوباء بالتأكيد".