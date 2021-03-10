«التضامن» تعلن شروط توفير وسائل انتقال لذوي الإعاقة
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:49 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن المساهمة في جزء من وسائل الانتقال لذوي الإعاقات المختلفة من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أنه يتم توفير عدة أجهزة هي:-
- دراجة بخارية.
- دراجة تدار باليد أو محرك صغير.
- كرسي متحرك كهربائي.
- كرسي متحرك.
وأوضح الوزارة أن شروط الحصول على الخدمة هي:-
- أن تكون حاجة ذوي الإعاقة الشديدة في الحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة، أو المعهد، أو مقر عمله.
- تصرف لذوي الإعاقة حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاسة السمع وحاسة البصر.
- أن يكون قادر على القيادة بنفسه.
- أن يكون قادرًا على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة، للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.
- ألا يقل سن ذوي الإعاقة الذي يرغب في دراجة بخارية عن 18 سنة.
- ألا يزيد السن عن 60 سنة.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أنه يتم توفير عدة أجهزة هي:-
- دراجة بخارية.
- دراجة تدار باليد أو محرك صغير.
- كرسي متحرك كهربائي.
- كرسي متحرك.
وأوضح الوزارة أن شروط الحصول على الخدمة هي:-
- أن تكون حاجة ذوي الإعاقة الشديدة في الحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة، أو المعهد، أو مقر عمله.
- تصرف لذوي الإعاقة حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاسة السمع وحاسة البصر.
- أن يكون قادر على القيادة بنفسه.
- أن يكون قادرًا على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة، للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.
- ألا يقل سن ذوي الإعاقة الذي يرغب في دراجة بخارية عن 18 سنة.
- ألا يزيد السن عن 60 سنة.