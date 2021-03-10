إصابة طبيب وزوجته في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة

أصيب منذ قليل طبيب وزوجته، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة - غرب الموهوب التابع لمحافظة الوادي الجديد.و تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طبيب وزوجته أثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة - غرب الموهوب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازموتبين إصابة كلا من "م. ر"، 30 سنة طبيب بشري، وزوجته "ا. م"، 30 سنة، وتم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.