386 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 380 ألفًا و958 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 245 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 371 ألفًا و583 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و545 حالة.