السيطرة على حريق بكشك بجوار مدرسة تمريض بالبحيرة

تمكن منذ قليل رجال الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق هائل، في شب داخل كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون.و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق في داخل كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون.وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية، برئاسة المقدم بهاء الكردي، مدير الحماية المدنية بالنوبارية، لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق في كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون، ملك «و. س. د» ومقيم بدائرة المركز.وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتم فرض كردون أمني، وحرر المحضر اللازم بالواقعة ويجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة سبب الحريق.