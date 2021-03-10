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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بكشك بجوار مدرسة تمريض بالبحيرة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:47 م
حريق بكشك بجوار مدرسة
حريق بكشك بجوار مدرسة تمريض بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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تمكن منذ قليل رجال الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق هائل، في شب داخل كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق في داخل كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية، برئاسة المقدم بهاء الكردي، مدير الحماية المدنية بالنوبارية، لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق في كشك بقالة بجوار مدرسة التمريض بوادي النطرون، ملك «و. س. د» ومقيم بدائرة المركز.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتم فرض كردون أمني، وحرر المحضر اللازم بالواقعة ويجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة سبب الحريق.

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