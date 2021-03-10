رئيس جامعة بني سويف يفتتح عددا من الوحدات والمعامل بطب الأسنان (فيديو)

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عدد من الوحدات والمعامل بالإضافة إلى العيادة الجديدة بكلية طب الفم والأسنان، بتكلفة 7 مليون جنيها، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير القطاع الطبي ورفع كفاءة البنية التحتية للكليات ولخدمة الأبحاث العلمية والمجتمع المحلى.وأوضح رئيس الجامعة أن سلسلة الافتتاحات شملت افتتاح وحدة جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، ووحدة الكاد كام والتي تقوم بعمل تركيبات الأسنان فى مجال طب الاسنان الرقمى الحديث لتصنيع التركيبات الثابتة والمتحركة ثلاثية الأبعاد والتى تستخدم لخدمة طلاب الامتياز والدراسات العليا، وتعد الوحدة هي الأولي من نوعها على مستوى محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى افتتاح العيادة الطبية المتميزة والتي تضم عشر وحدات أسنان والميكروسكوب الجراحي عالي الدقة لعلاج جذور الاسنان والجراحات الميكروسكوبية وتعمل على وحدتى أسنان فى ذات الوقت، كما تم افتتاح وحدة الليزر والتى تضم احدث جهاز ليزر يستخدم لجراحات اللثة وعلاج مختلف أنواع قروح اللثة.وأضاف الدكتور منصور أن الافتتاحات شملت أيضًا افتتاح معمل الأبحاث ويحتوى على وحدة التصوير الرقمي، والماسح الإلكتروني عالي المستوى والتى تستخدم فى فحص الأنسجة والكشف المبكر عن الأورام، مؤكدًا على حرص الجامعة الدائم لتحسين الخدمات الطبية المقدمة على كافة المستويات، وكذلك مواكبة للتطور التكنولوجي.كما تفقد التشطيبات النهائية لقاعة الاختبارات الإلكترونية تمهيدا لافتتاحها والتى تسع ١٥٠ وحدة كمبيوتر ومجهزة بأحداث الأجهزة بتكلفه 3 مليون و700 ألف جنيه.