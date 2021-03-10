إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة إليسا بعيد ميلاد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك عبر نشرها لصورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "تويتر".وظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما وبجانبهما تورته، وعلقت إليسا عليها قائلة: "عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج" فلا شك أنك ستتبادرين إلى الذهن أولًا! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة بحبك يا هيفاء".وعلقت هيفاء قائلة: "وأنا أحبك كثيرًا صديقتي الدافئة المذهلة بقلب ذهبي".