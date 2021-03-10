أمريكا: نبارك تشكيل حكومة وحدة مؤقتة في ليبيا لتمهيد الطريق للانتخابات

هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء اليوم الأربعاء، حكومة عبد الحميد الدبيبة، بمنحها الثقة من مجلس النواب.وقال نورلاند، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مثل العديد من الليبيين، شاهدنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت»، مضيفًا: «مبروك تشكيل حكومة وحدة مؤقتة لتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر المقبل».وكانت حكومة عبدالحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ132 صوتًا، صباح اليوم.وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر الدبيبة أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام.