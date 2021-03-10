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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 9595 نقطة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:42 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 122.25 نقطة ليقفل عند مستوى 9595.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق، ومسك، واليمامة للحديد، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متطورة، وأميانتيت، وأنابيب السعودية، وعذيب للاتصالات، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.83%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، ومسك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، والإنماء، ومسك، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 294.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25908.40 نقاط، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 856 صفقة.

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