جريمة «الحوش».. «القرط الذهب» يقتل طفلة خنقًا بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من كشف غموض حادث العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وبها آثار خنق داخل حوش بمنطقة الشئون التابعة لمركز قنا، وذلك في أقل من 5 ساعات على الحادث الأليم.



وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، عن أن المتهم نجل خالة والدة الطفلة المجني عليها، حيث قام باستدراجها داخل الحوش، وقام بخنقها بيديه حتى لقيت مصرعها، وذلك لسرقة قرطها الذهب التي كانت ترتديه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا عثرت على جثة الطفلة رودينا علي صابر، 4 أعوام، وبها آثار خنق داخل حوش بمنطقة الشئون في مركز قنا، وكثفت من جهودها حتى تم كشف غموض الحادث.