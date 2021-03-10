هاني سلامة ينشر صورًا جديدة من كواليس «بين السما والأرض»

كشف النجم هاني سلامة عن مجموعة من الصور الجديدة من كواليس أحدث أعماله "بين السما والأرض".ونشر هاني الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "دكتور حميد من كواليس مسلسل بين السما والأرض، رمضان 2021".وظهر إلى جانب هاني سلامة في الصور، الفنانة درة، والتي تجسد دور زوجته ضمن الأحداث، كذلك ندا موسى والمخرج ماندو العدل، وكان التصوير في ديكور منزل هاني سلامة ضمن الأحداث.وكانت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل قد كشفت مؤخرًا عن البوستر الرسمي للعمل، وعلقت عليه قائلة: "15 حلقة جرعة مكثفة دون مط وتطويل، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، اللي لسه عايش وحاضر ومبدع، المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية، لأن المشاهد المصري يستحق «بين السما والأرض».يذكر أن المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه لأديب نوبل نجيب محفوظ، وكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته درة وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمد لطفي وندا موسى ومحمود الليثي واَخرون.